В Башкирии завершился чемпионат республики по футболу

Завершился чемпионат Башкортостана по футболу. За тур до конца был определен обладатель золотых медалей – «Старт» из села Жуково Уфимского района. Но вот судьба серебряных и бронзовых наград решилась в последнем матче. «Беркут» из Уфы должен был не проиграть чемпионам, чтобы удержаться на втором месте.

Музыка советского «Футбольного марша» добавила торжественности. Все-таки последний матч сезона. Хотя чемпион 2025-го стал известен за тур до конца. «Старт» из Жуково обеспечил себе недосягаемый отрыв от конкурентов. Это несмотря на то, что перед началом чемпионата стан команды покинули пять игроков основы.

Хоть матч для «Старта» ничего не решал, проигрывать чемпионам было не к лицу. Да и уфимский «Беркут» был нацелен на победу. Поражение сместило бы столичную команду со второго места на третье. Поэтому с первых минут на поле развернулась борьба. Поначалу у футболистов «Беркута» было больше шансов отличиться. Но постепенно «Старт» начал чаще угрожать воротам соперника. И один из угловых завершился голом. Вратарь «Беркута» ошибся на выходе, и Ислам Турсунов отправил мяч в сетку.

Накал страстей во втором тайме возрос. Нарушения судья карал желтыми карточками. При этом и голевые моменты возникали то у одних, то у других ворот. На последней минуте казалось, что исход встречи решен. Но защитники «Старта» сбили в своей штрафной игрока «Беркута». Рефери указал на 11-метровую отметку, и Филипп Дорогов был точен – 1:1. «Беркут» завоевал серебряные медали.

В последние годы в чемпионате возросла конкуренция, отметило руководство Федерации футбола республики. Игры стали зрелищнее, а итог матчей порой непредсказуем.

После матча прошла церемония награждения. Футболисты обеих команд по-джентельменски поздравили друг друга с наградами. К слову, у «Старта» в этот день был двойной праздник. Женская команда также стала первой в республике.