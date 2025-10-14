В Театре кукол в Уфе прошел уникальный спектакль

Башкирский театр кукол теперь доступен для слабовидящих детей. В Уфе прошел специальный показ спектакля «Красная Шапочка». В постановке использовали тифлокомментирование или, по-другому, аудиодескрипция — это словесное описание всего происходящего на сцене. Проект «Доступный театр» реализован при поддержке Фонда Президентских грантов совместно с Центром межкультурного сотрудничества и туризма «Рухият».
Главная героиня постановки уже на сцене, но юные зрители только слышат ее голос, некоторые улавливают силуэт, а вот проясняет все происходящее тифлокомментатор. Сказка в рамках проекта «Доступный театр» для детей с нарушением зрения ставится впервые и реализована при поддержке Фонда Президентских грантов.
Для показа закупили радиосистему, передатчик сигнала высокой мощности, гарнитуру для переводчика, зарядный кейс, 50 радиоприемников и наушников. В театре определена и оборудована рабочая зона для тифлокомментатора.
Посмотреть сказку пришли не только дети из Уфы, приехали гости из Нефтекамска. Многие впервые в театре кукол. Участники проекта «Доступный театр» обменялись мнениями о перспективах включения тифлокомментария в репертуар театра и других аспектах инклюзивного искусства.
Сказки с тифлокомментарием в театре кукол будут ставить и в дальнейшем. Об этом говорили уже за круглым столом по развитию инклюзивных практик в театральной среде. Искусство универсально и должно быть доступно для всех, так как никакие ограничения не могут помешать творчеству, ведь оно выполняет важную функцию развития и социализации.