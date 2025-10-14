В Уфе остановили автобус с нелегальным тюнингом

Сегодня, 14 октября, инспекторы ГАИ провели рейд на трассе Уфа-Оренбург, в ходе которого проверили автобусы и автомобили с изменениями в конструкции.

Одним из нарушителей оказался 37-летний водитель автобуса «Citroën». На транспорте был установлен фаркоп без специального разрешения, а оригинальные пассажирские сиденья заменены самодельным подиумом с нестандартными местами для пассажиров. Также была установлена дополнительная фара на передней панели машины.

Начальник отдела технического надзора ГАИ Уфы Денис Красильников отметил, что подобные самовольные изменения конструкции могут представлять опасность для безопасности дорожного движения. Они влияют на устойчивость, маневренность и тормозные качества транспорта, что увеличивает риск аварий и возгораний.

Водителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 рублей. Инспекторы потребовали немедленно устранить обнаруженные недостатки, однако замечания были проигнорированы. Поэтому регистрация транспортного средства временно отменена, номерные знаки объявлены пропавшими.