Доброволец из Башкирии рассказал о буднях в штурмовой бригаде на СВО

Уроженец Куюргазинского района, заместитель командира взвода штурмового полка, отправился добровольцем в зону специальной военной операции в 2023 году. За проявленные мужество и храбрость он был награжден медалями Суворова, «За отвагу» и «Участник специальной военной операции».
Находясь в отпуске в родном доме в Ермолаево, 45-летний «Ленгаз» чувствует спокойствие и уют, однако понимает, что должен вернуться на фронт. С 2023 года боец дважды был ранен, а в настоящее время проходит службу на границе с Брянской областью, на первой линии обороны. Это направление требует особого внимания — здесь возможны диверсии противника, а путь до Москвы короткий, поэтому граница должна постоянно находиться под надежной охраной, отмечает военнослужащий.
Несмотря на поддержку, бойцы часто сами приобретают дроны за собственные средства, стоимость которых доходит до 400 тысяч рублей.
Боец также рассказал о быте и настроениях в своей роте, где служат в основном мужчины старше 40 лет из разных регионов России. Живут по десять человек в одном блиндаже. К традициям друг друга бойцы относятся с уважением — например, таджики совершают утренние молитвы.
Несмотря на все испытания, «Ленгаз» сохраняет веру и силу духа. Крестик, который он всегда носит с собой, помогает ему переносить тяготы службы, пишут в издании «Куюргаза».
А после окончания СВО он планирует вернуться домой и забрать с собой котенка Пульку, которого принесли ребята из разведки. Для бойцов Пулька стала символом домашнего уюта и тепла.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Куюргаза».