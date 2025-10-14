Доброволец из Башкирии рассказал о буднях в штурмовой бригаде на СВО

Уроженец Куюргазинского района, заместитель командира взвода штурмового полка, отправился добровольцем в зону специальной военной операции в 2023 году. За проявленные мужество и храбрость он был награжден медалями Суворова, «За отвагу» и «Участник специальной военной операции».

Находясь в отпуске в родном доме в Ермолаево, 45-летний «Ленгаз» чувствует спокойствие и уют, однако понимает, что должен вернуться на фронт. С 2023 года боец дважды был ранен, а в настоящее время проходит службу на границе с Брянской областью, на первой линии обороны. Это направление требует особого внимания — здесь возможны диверсии противника, а путь до Москвы короткий, поэтому граница должна постоянно находиться под надежной охраной, отмечает военнослужащий.

Основная проблема — «птички». Покоя не дают круглые сутки! Наша оборонка наращивает обороты по производству БПЛА, но Запад хорошо подкрепляет ВСУ боеприпасами, а уж беспилотниками вдвойне. Дроны нам поставляет Минобороны, но большую помощь в этом деле также оказывает и наш народ. В моём родном селе живут хорошие люди. Знаю, они активно и регулярно помогают фронту. Спасибо им большое передайте через газету. позывной «Ленгаз»

Несмотря на поддержку, бойцы часто сами приобретают дроны за собственные средства, стоимость которых доходит до 400 тысяч рублей.

Ведь их ещё нужно начинить программами разными, «прошить», установить оборудование, чтобы работало в определённых условиях. Чем хороши мавики? Они могут летать на больших высотах и незаметно наблюдать за объектами на земле, а камеры, установленные на их борту, позволяют получать высококачественные изображения и видео, их передают в режиме реального времени на пульт управления. Да, мавик-дрон - дорогой расходник, он может прожить на линии боевого соприкосновения от двух дней до трёх месяцев. Без него парням тяжело будет. У ВСУ появились сейчас «Вампиры» (гексакоптеры), которые скидывают нам «подарки». позывной «Ленгаз»

Боец также рассказал о быте и настроениях в своей роте, где служат в основном мужчины старше 40 лет из разных регионов России. Живут по десять человек в одном блиндаже. К традициям друг друга бойцы относятся с уважением — например, таджики совершают утренние молитвы.

Воины все крепки духом, прошли и повидали многое и прекрасно понимают все стороны войны и для чего они здесь. А вот тех, кто рванул из страны в Европу, Грузию, купившись на обещанные евровизы, защиту и мнимое благополучие, откровенно не понимаю. Как воин и как гражданин России. Это мерзко, подло, не по-божески. Слабые душонкой оказались сограждане, с гнильцой. позывной «Ленгаз»

Несмотря на все испытания, «Ленгаз» сохраняет веру и силу духа. Крестик, который он всегда носит с собой, помогает ему переносить тяготы службы, пишут в издании «Куюргаза».

А после окончания СВО он планирует вернуться домой и забрать с собой котенка Пульку, которого принесли ребята из разведки. Для бойцов Пулька стала символом домашнего уюта и тепла.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).