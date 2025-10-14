В Башкирии врачи «Поезда здоровья» спасли мужчину с инфарктом

Врачи «Поезда здоровья» спасли мужчину, у которого обнаружили инфаркт миокарда. Как рассказали специалисты, болезнь может протекать бессимптомно. В Башкортостане подводят итоги акции «Поезд здоровья», который прошел в седьмой раз. Он охватил все районы региона.

А потому что в такой больнице хочется и выглядеть соответствующе. Как будто в санатории, говорит Рамила Гайнуллина. Пациентка приехала в республиканский кардиоцентр из села Учалы. Уже перенесла инфаркт миокарда, установили в свое время стент.

Практически за руку привезли в Уфу благодаря проверке у себя дома во время акции «Поезд здоровья». В его составе приехал опытный кардиолог Роза Садыкова, которая осмотрела пациентку и выписала направление. Уже через поликлинику поступила на дообследование, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.

На полноценную жизнь пациентов и рассчитан «Поезд здоровья», который прошел уже в минувшем сезоне в седьмой раз. Охватили абсолютно все районы республики. Выявляют повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови, гипертонию. У пациентов выявлено почти 30 тысяч заболеваний, чуть меньше половины впервые. Кто-то уже получает лечение на местах, других направили на обследование, к примеру, как Рамилу Гайнуллину.

И есть экстраординарные случаи, когда прямо во время акции «Поезд здоровья» у пациента выявили инфаркт миокарда, это житель Мишкинского района. Конечно, его удалось спасти.