В Башкирии запускают производство чайных напитков

Полезный продукт вместо кучи гниющих яблок. Уфимские дачники нашли применение небывалому урожаю фруктов и хотят превратить свою задумку в бизнес. Председатель одного из садовых товариществ совместно с управлением по развитию СНТ республики планируют наладить производство чая, в составе которого будут натуральные сушёные фрукты и ягоды.
Небывалый урожай в этом году, с одной стороны, обрадовал садоводов, с другой — принёс массу хлопот. Куда же девать столько яблок? Этим вопросом задавались многие садоводы. В итоге часть фруктов пустили в дело, излишки оказались на контейнерной площадке. С этой проблемой Эльвира Новичкова, как председатель садового товарищества «Радуга», обратилась к директору регионального управления по развитию СНТ.
Закупили сушилку, резку для яблок и баночки для фасовки готового продукта. А делать решили чаи с добавлением сушеных яблок и различных ягод. Разработали пять разных вкусов. Пока всё на этапе дегустации, впереди — процесс сертификации. Помочь в реализации проекта Эльвире Новичковой вызвался Башкирский государственный аграрный университет. ВУЗ предоставляет не только помещения для производства продукции, но и для хранения сырья.
То есть не только в сентябре и октябре, а практически до следующего сезона можно растягивать переработку сырья. Специальные камеры с температурой от ноля до плюс 4 градусов, где создается среда с минимальным содержанием кислорода, позволяют увеличить сроки хранения яблок.
В последние годы в республике садоводы под особым вниманием. Разрабатываются различные меры поддержки, включая гранты главы республики на развитие СНТ. Эльвира Новичкова как председатель садового товарищества «Радуга» уже получала субсидии на организацию пожарной безопасности в СНТ и на ремонт подъездной дороги к садам. В ближайшем будущем женщина хочет принять участие уже в конкурсе на получение гранта «Агростартап». Господдержку она планирует направить на покупку оборудования и запуск массового производства.