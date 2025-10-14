В Башкирии запускают производство чайных напитков

Полезный продукт вместо кучи гниющих яблок. Уфимские дачники нашли применение небывалому урожаю фруктов и хотят превратить свою задумку в бизнес. Председатель одного из садовых товариществ совместно с управлением по развитию СНТ республики планируют наладить производство чая, в составе которого будут натуральные сушёные фрукты и ягоды.

Небывалый урожай в этом году, с одной стороны, обрадовал садоводов, с другой — принёс массу хлопот. Куда же девать столько яблок? Этим вопросом задавались многие садоводы. В итоге часть фруктов пустили в дело, излишки оказались на контейнерной площадке. С этой проблемой Эльвира Новичкова, как председатель садового товарищества «Радуга», обратилась к директору регионального управления по развитию СНТ.

Закупили сушилку, резку для яблок и баночки для фасовки готового продукта. А делать решили чаи с добавлением сушеных яблок и различных ягод. Разработали пять разных вкусов. Пока всё на этапе дегустации, впереди — процесс сертификации. Помочь в реализации проекта Эльвире Новичковой вызвался Башкирский государственный аграрный университет. ВУЗ предоставляет не только помещения для производства продукции, но и для хранения сырья.

То есть не только в сентябре и октябре, а практически до следующего сезона можно растягивать переработку сырья. Специальные камеры с температурой от ноля до плюс 4 градусов, где создается среда с минимальным содержанием кислорода, позволяют увеличить сроки хранения яблок.