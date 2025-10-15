В Уфе из-за пьяного водителя машина влетела в трёх пешеходов

Накануне, 14 октября, в Уфе произошла авария с участием пьяного автомобилиста. Об этом рассказали в ГАИ.

Около шести часов вечера 55-летний водитель на «Рено Дастер» следовал по улице Кремлевской и допустил столкновение с движущейся «Ладой Гранта». От удара отечественное авто отбросило на трёх пешеходов.

В аварии пострадали 82-летний мужчина, 28-летняя девушка и 3-летний ребёнок, которые стояли на тротуаре. После оказания медицинской помощи пешеходов отпустили.

Выяснилось, что водитель «Рено» за рулём находился в состоянии опьянения. Ведётся расследование.