В Башкирии поймали водителя с поддельным удостоверением

В Альшеевском районе инспекторы ДПС пресекли управление автомобилем с поддельными правами. Инцидент произошел в селе Раевский на улице Селькора.

Как сообщил в соцсетях главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, 49-летний водитель «Лады Нива» предъявил поддельное водительское удостоверение. Проверка по базам данных показала, что документ с указанным номером был выдан другому человеку.

Также выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составили административный протокол за управление транспортом без прав. Машину отправили на штрафстоянку, а его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.