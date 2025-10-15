В Уфе прошел чемпионат республики по шахматам

Шахматисты часов не наблюдают. Во всяком случае в Уфе на чемпионате республики в первой лиге не все участницы пришли вовремя. Но по регламенту полчаса допустимо. Другой вопрос, как сказывается такая непунктуальность на игры. Подробности в нашем сюжете.

Софья Игнатьева пришла пораньше – лучше подождать, чем суетиться и бежать на соревнования. Так можно разволноваться и вообще проиграть все подряд. Тем более после первой половины республиканского чемпионата оставались еще серьезные соперники.

Арина Москвина припозднилась, но из регламентированных получаса не вышла. Более того, она не проиграла ни одной партии, заняв третье место.

Но на этот раз обошлось без сенсаций. Карина Абсалямова и Яна Петрова вместе с Ариной Москвиной заработали по 6 с половиной очков, но по дополнительным показателям Карина Абсалямова заняла первую позицию. Опыт сыграл свою роль.

Набраться соревновательной практики пришли и совсем юные участницы. Самина Габдрахманова, к примеру, не затерялась среди более опытных соперниц.

На минувшем чемпионате и мужчины, и женщины играли по два тура в день. Если прекрасная половина в демском филиале, то мужская – в микрорайоне Черниковка. И те, и другие успевали закончить вовремя. Хотя могли и не успеть.