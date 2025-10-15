В Уфе поддержат семьи погибших в массовом ДТП

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии выразил соболезнования семьям погибших в массовой аварии.

Приносим соболезнования родным и близким. Соответствующие службы попрошу уделить должное внимание родственникам. Ратмир Мавлиев, глава Администрации ГО г.Уфы

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 15 октября, на перекрестке улицы Новоженова и Уфимского шоссе. По данным ГАИ, у большегруза «Шахман» отказали тормоза. В результате фура на скорости протаранила 11 легковых автомобилей.

В инциденте погибли двое людей — мужчина и женщина. Шесть человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Для ликвидации последствий аварии и работы спецтехники было изменено движение автобуса №39.