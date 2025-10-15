Жительница Башкирии убила супруга, сына и подругу

В Башкирии 58-летнюю женщину осудили за жестокие убийства. Сельчанка в разное время убила супруга, сына и подругу.

Так, в июле 2005 года в деревне Танайка женщина распивала алкоголь с подругой. Во время застолья они поссорились. Женщина избила гостью топором. Несчастная скончалась от полученных травм.

В ноябре прошлого года женщина жестоко убила собственного 40-летнего сына. Она избила его тупым предметом, а после облила бензином и подожгла.

Жертвой агрессивной сельчанки в 1995 году стал и её супруг. Тогда её приговорили к 3 годам лишения свободы.