«Месиво было»: пострадавшие в массовом ДТП в Уфе рассказали подробности

Прокуратура республики взяла на контроль расследование массового ДТП в Уфе. Сегодня утром из-за отказа тормозов большегруз устроил смертельную аварию. ДТП произошло на пересечении улицы Новожёнова и Уфимского шоссе. Два человека скончались на месте, ещё шестеро пострадали.
Сообщается, что у большегруза «Шахман» отказали тормоза, после чего фура на скорости столкнулась с 11 автомобилями. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.
Троих пациентов доставили в городскую больницу №21. Двое госпитализированы в травматологическое отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Один пациент в тяжелом состоянии в реанимации.