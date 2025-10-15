«Месиво было»: пострадавшие в массовом ДТП в Уфе рассказали подробности

Прокуратура республики взяла на контроль расследование массового ДТП в Уфе. Сегодня утром из-за отказа тормозов большегруз устроил смертельную аварию. ДТП произошло на пересечении улицы Новожёнова и Уфимского шоссе. Два человека скончались на месте, ещё шестеро пострадали.

Сообщается, что у большегруза «Шахман» отказали тормоза, после чего фура на скорости столкнулась с 11 автомобилями. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.

Увидела, что что-то оранжевое надвигается и услышала удар. Сотрясение и удар в живот об руль.

Ольга Щербакова, пострадавшая

Услышал удар и увидел в зеркало, что позади меня машина задранная стоит. Видимо, вот эта машина, которая перевернулась, ударилась об меня. Всё, и дальше месиво было. Всё произошло так быстро, страшно.

Александр Антипов, пострадавший
Троих пациентов доставили в городскую больницу №21. Двое госпитализированы в травматологическое отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Один пациент в тяжелом состоянии в реанимации.

У меня сестренка и зять пострадали в аварии. Зять в реанимации, в тяжелом состоянии. У нее сломана грудная клетка.

Эльвира Конакова, родственница пострадавших
