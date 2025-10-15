В Уфе прошел турнир по художественной гимнастике «Белая птица»

Сильнейшие спортсменки Башкортостана выступили на соревнованиях по художественной гимнастике «Белая птица». Турнир состоялся в Уфе на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
Он проходит уже в третий раз и посвящен памяти Ирины Поповой — тренера, которая воспитала не одно поколение гимнасток. Участницы выполняли разные программы в зависимости от присвоенного разряда. Так, у мастеров спорта оценивали навыки обращения с обручем, мячом, булавами и лентой.
Участие в соревнованиях приняли представительницы спортшкол Башкортостана, Туймазов, Белебея, Белорецка, Бирска, Уфы и села Кушнаренково. Это гимнастки от 7 до 15 лет. Они представляли как личные, так и групповые номера. Спортсменки, показавшие лучший результат, получили путевку на одни из крупнейших соревнований страны – «Надежда России» и «Юный гимнаст».