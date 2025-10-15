В Уфе состоялся республиканский турнир по дзюдо

В Уфе прошел республиканский турнир по дзюдо «Память», посвященный памяти героя СССР Нуруллы Сафина и памяти всех тренеров. Это соревнования для юношей и девушек не старше 15 лет. Они проводятся уже в пятый раз. В них принимали участие более 250 дзюдоистов из 25 городов и районов республики.

Выступали дзюдоисты на четырех татами. Эти состязания нужны ребятам для опыта и чтобы проверить силы перед первенством и чемпионатом Башкортостана. Итоги турнира подводили в личном и в командном зачетах. На церемонии награждения ребята получили свои заслуженные награды из рук президента Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика.

Важно, и все соревнования мы стараемся проводить в честь наших героев. И вопрос воспитания обсуждался на конференции проекта «Выбор сильных», и много было сказано слов, что наши виды единоборств должны воспитывать и учить ребят защищать слабого, семью и страну.

Сергей Соловейчик, президент Федерации дзюдо России
