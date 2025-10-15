Радий Хабиров отметил успехи промышленности и социальной сферы в Салавате

В Салавате будут производить критически важную продукцию для устойчивого функционирования промпредприятий страны. Радий Хабиров ознакомился с ходом реализации целого ряда инвестпроектов. Пока одни предприятия готовятся к вводу в эксплуатацию, другие расширяют мощности. Глава региона также пообщался с представителями малого и среднего бизнеса и осмотрел благоустраиваемые городские объекты.

В минутном ролике уместили целый год кропотливой работы. Так создавался резервуарный парк, где будут хранить битум — основу любой асфальтобетонной смеси, из которой и делают дороги. Символический старт работе нового хранилища дал Радий Хабиров.

Салаватское предприятие — один из крупнейших поставщиков битума не только на рынок республики, но и соседних регионов и даже стран СНГ. Радий Хабиров поблагодарил работников и вручил госнаграды.

Отрадно, что в непростой период развития нашей страны и республики открываются новые производства. Это очень важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Именно по нефтехимическому профилю развиваются многие инвестпроекты Салавата. Один из резидентов зоны «Алга» строит здесь завод по переработке углеводородных газов. Получаемая на выходе продукция включена в перечень критически важной для устойчивого функционирования промышленных предприятий. Кроме того, будет создано полторы сотни рабочих мест.

На этой основе будут создавать продукты, востребованные в лёгкой, химической промышленности. Мы со своей стороны продолжим инфраструктурное развитие территории. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Основным поставщиком сырья для таких предприятий стал завод «Газпром Нефтехим Салават». После нескольких атак беспилотниками он по-прежнему работает в штатном режиме и, более того, успешно развивается. Здесь строится новое производство суперабсорбирующих полимеров. Запуск комплекса позволит занять ведущие позиции на рынке и обеспечить выпуск востребованной продукции для изготовления средств личной гигиены.

Не стоит на месте малый и средний бизнес. О нем глава Башкортостана поговорил в ходе встречи в формате диалога. Но прежде Радий Хабиров поблагодарил предпринимателей за работу в крайне непростой для экономики период.

Основная цель такого общения – понять, как у вас дела, насколько комфортно выстроено взаимодействие с органами власти и муниципальными администрациями, эффективны ли действующие меры господдержки. Буду признателен, если вы подскажете, чем мы могли бы помочь вам в реализации предпринимательских проектов. Все достигнутые договорённости мы закрепим в итоговом протоколе для их обязательного исполнения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Говорили обо всем: от поддержки пищевой промышленности до возможного строительства новой трамвайной ветки в Салавате и расширении границ города. Радий Хабиров вновь напомнил, что государство готово предоставить бизнесу земельные участки без лишней бюрократии. А вот с новыми финансовыми мерами поддержки власти спешить не будут, учитывая растущий дефицит бюджета.

Встреча с бизнесом прошла на базе обновленного Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, который открыли после реконструкции 1 сентября. Здесь в этом году создали новый учебный кластер по направлению «Туризм и сфера услуг». По-новому в скором времени заработает и художественная школа, в которой сейчас также вовсю идут ремонтные работы.

Художественная школа расположена в действующей левой половине здания, тогда как правая стояла в ожидании ремонта 15 лет без отопления и каких-либо коммуникаций. Между тем все это время школа остро нуждалась в учебных площадях. И их решено было организовать как раз в пустующей части.

Здание художественной школы не специализированное, а приспособленное. Раньше здесь было общежитие. Теперь же многие помещения переделали с учётом потребностей учебного заведения.

Буквально в паре кварталов от колледжа власти благоустраивают центральную площадь имени Ленина и прилегающие к ней улицы. Проект получил название «Салават: семь сновидений сквозь явь» и стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.