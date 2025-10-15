Радий Хабиров встретился в Салавате с семьями героев СВО

Также в рамках рабочей поездки руководитель региона встретился с семьями участников СВО, отдавших жизни при исполнении воинского долга. Радий Хабиров передал родственникам бойцов ордена генерала Шаймуратова. На встрече он выразил соболезнования родным и близким, напомнив, что республика не оставит семьи героев и продолжит им помогать.