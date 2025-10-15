Радий Хабиров призвал молодёжь развивать креативный потенциал Башкирии

Глава республики призвал молодежь развивать креативные индустрии Башкортостана. Встреча со студентами колледжей прошла в Чишминском районе, на территории военно-патриотического парка «Патриот». Послушать и задать свои вопросы руководителю региона приехали более 250 будущих специалистов.

Поговорить было о чём. Радий Хабиров напомнил, что Президентом Владимиром Путиным поставлена задача — увеличить долю креативных индустрий в российской экономике до 6%. И в Башкортостане уделяется особое внимание развитию этой очень перспективной сферы. В частности, из 92 колледжей 71 готовит кадры для креативных индустрий. В них обучаются около 20 тысяч студентов по 31 специальности и 11 профессиям по разным направлениям — это дизайн, гастрономия, программное обеспечение, мода, ювелирное искусство, арт-индустрия, исполнительские искусства, отдых и развлечение, книжное дело и другие.

Вы в правильное время пошли учиться в колледжи на ваши специальности. У меня как у главы республики есть поручение обеспечить долю доходов в нашей республике от креативных индустрий до 6%. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эффективная модель подготовки кадров, позволяющая совершенствовать образовательный процесс в интеграции с предприятиями, реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Для развития креативных индустрий в республике в 2025 году созданы и успешно действуют 5 кластеров среднего профессионального образования по направлениям: «Искусство и креативная индустрия», «Туризм и сфера услуг», «Информационные технологии». Радий Хабиров отметил, что креативная индустрия для молодого поколения — это не только профессия. Это пространство для личного роста.