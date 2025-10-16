Жителя Башкирии накажут за шутку о бомбе в самолёте

В Башкирии 41-летнего местного жителя накажут за неудачную шутку о бомбе в самолёте.
Во время перелёта на рейсе Когалым-Уфа бортпроводница предложила пассажиру помощь с размещением рюкзака. Мужчина попросил девушку быть аккуратнее, ведь «там взрывчатка». Бортпроводница отреагировала на шутку, следуя должностным инструкциями, и сообщила в полицию. Самолет вернули с рулежной дорожки на стоянку, чтобы повторно досмотреть воздушное судно, пассажиров и их багаж.
Ранее Уфимский районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей в пользу государства. Затем авиакомпания вышла в суд с гражданским иском, требуя от «шутника» возмещения причиненных убытков в размере 85,7 тысячи рублей. Суд посчитал такое требование справедливым и удовлетворили его. Кроме того, с мужчины взыщут проценты за пользование чужими средствами, начисляемые на сумму долга за период с даты вступления в законную силу решения суда по день фактического его исполнения, за каждый день просрочки его исполнения, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, а также расходы по оплате госпошлины в размере 4000 руб.