В Башкирии боец СВО встретился с медиком, закрывшим его от дрона

В Салавате встретились фельдшер Азамат Муллашев с позывным «Вирус» и спасенный им боец с позывным «Мусульманин». Год назад при эвакуации раненого военнослужащего позиция была атакована дронами. Фельдшер «Вирус» накрыл бойца своим телом и получил тяжелое ранение. Спасенный солдат решил приехать и поблагодарить того, кто уберег ему жизнь.

Искренняя радость встречи. Бойцы с позывными «Вирус» и «Мусульманин» – однополчане, которые не виделись год. Служат в полку «Башкортостан», в одном батальоне. Оба службу начали с момента формирования полка. Каждый пришел по зову сердца. «Мусульманин» приехал из Аскино в гости в город Салават специально, чтобы поблагодарить «Вируса» за спасение. Тот бой произошел ровно год назад.

«Вирус» был фельдшером и вспоминает: к своим пробираться пришлось осторожно, в небе дежурили дроны противника. Добежать удалось без проблем. И когда до леса оставалось немного, разом начала бить артиллерия и танк. А операторы вражеских БПЛА намеренно метили в раненых.

Удар дрона лишил «Вируса» ноги. В госпитале поначалу лежали вместе, а потом восстановление бойцы проходили в разных местах. Все это время вспоминали друг друга: один хотел поблагодарить товарища лично, а второй, как настоящий медик, переживал за состояние спасенного. Если бы не «Вирус», семья «Мусульманина» осталась бы без кормильца. Мать «Вируса» рассказала, что сын часто вспоминал сослуживца и обрадовался, когда тот вновь вышел на связь.