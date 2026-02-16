От комбайна к дрону: боец из Башкирии стал старшим техником роты БПЛА

Продолжаем рассказывать о жителях Башкирии, которые сегодня защищают рубежи нашей страны. Герой нового материала — боец с позывным «Комбайнер» из села Новоиликово Бакалинского района. С детства его судьба неразрывно связана с землей.

Он вырос в многодетной семье, где воспитывалось семеро детей. Окончил профессиональный лицей в Бакалах, отслужил в армии, а затем вернулся к мирному труду — работал в КФХ Г.П. Маркова, убирал хлеб.

Казалось бы, жизнь простого сельского труженика предопределена. Но судьба распорядилась иначе. В 2023 году добровольно подписал контракт и ушел на фронт вместе со старшим братом.

В Запорожской области «Комбайнер» проявил себя как надежный боец-гранатометчик. Однако командование разглядело в нем большой потенциал. Сегодня механизатор осваивает новейшую технику — беспилотные летательные аппараты. Его назначили старшим техником роты БПЛА.

Теперь он учится вести бой с воздуха, применяя весь свой жизненный опыт и армейскую закалку. Войска беспилотных систем считает элитой армии, а службу в них — делом чести.

«Комбайнер» знает, как растить хлеб. И точно знает, как защитить тех, кто этот хлеб будет есть.

