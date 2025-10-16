В Уфе провели турниры по танцевальному спорту

В Уфе одновременно прошли сразу несколько республиканских турниров по танцевальному спорту. Соревновательную программу открыли начинающие участники, они выступили в категории соло. Затем выявляли лучших среди детских и юниорских групп.

Также состоялись Кубки Башкортостана по европейской, латиноамериканской программам и двоеборью, где выступили в том числе взрослые спортсмены. На двух площадках танцоры представили квикстеп, медленный и венский вальсы, танго, медленный фокстрот, самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв.