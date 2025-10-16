В Башкирии встретили редкого зверя

Животное считается дальневосточным видом, а в Башкирии акклиматизировано в 1950-е годы. Также есть информация, что енотовидных собак выпускали в Башкирском заповеднике в 1935 году, а через 20 лет - в Нуримановском районе. Эти зверьки зимой спят. Если окажутся в загнанной ситуации, могут притворяться мертвыми, склонны к заболеванию бешенством.