Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Уфе, пойдет под суд

Водитель грузовика, который устроил массовое ДТП на Уфимском шоссе, пойдет под суд. Правда, произойдет это после того, как ему станет лучше. Сейчас предполагаемый виновник смертельной аварии находится в 21-й больнице. Его состояние здоровья оценивается как средней тяжести.
По нашей информации, как только мужчина пойдет на поправку, его доставят в суд и изберут меру пресечения. Добавим, что в этом же медицинском учреждении находятся еще двое пострадавших – это супружеская пара.
По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. В МВД Башкирии приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть». Нам также стало известно, что у водителя грузовика не было российского водительского удостоверения. У него были только узбекские документы, то есть мужчина мог по ним передвигаться по стране, но работать водителем не имел права.