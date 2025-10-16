Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Уфе, пойдет под суд

Водитель грузовика, который устроил массовое ДТП на Уфимском шоссе, пойдет под суд. Правда, произойдет это после того, как ему станет лучше. Сейчас предполагаемый виновник смертельной аварии находится в 21-й больнице. Его состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

По нашей информации, как только мужчина пойдет на поправку, его доставят в суд и изберут меру пресечения. Добавим, что в этом же медицинском учреждении находятся еще двое пострадавших – это супружеская пара.