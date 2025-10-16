В Башкирии эксперты советуют не откладывать замену резины

Синоптики прогнозируют понижение температуры в ближайшие дни. А в некоторых районах республики уже этой ночью столбик термометра опустится ниже нуля. Тем временем автовладельцы начали менять летнюю резину на зимнюю. В центрах шиномонтажа наплыв клиентов. Это как раз те, кто не желает стать участником Дня жестянщика. А ведь на днях погода уже показала свой непредсказуемый характер.

Так выглядела трасса Уфа-Белорецк буквально три дня назад. Внезапная метель и снегопад сделали дорогу настолько опасной, что пришлось перекрыть движение. К тому же водители были еще на летней резине.

Жаркая пора в шиномонтажках еще не наступила. Можно без очереди заехать на обслуживание. В день в крупные сервисы на «переобувку» приезжают 10-15 клиентов. Тем не менее специалисты ожидают увеличения потока автолюбителей в выходные. С началом ноября прогнозируют пик сезона.

Заранее поменять резину решил и народный артист республики Анвар Нургалиев. Признается, с момента, как впервые сел за руль, сезонной замене шин уделяет первостепенное внимание. Певец много гастролирует, а значит, путь всегда должен быть комфортным и безопасным.

К слову, сейчас на прилавках магазинов по продаже шин и дисков летней резины уже нет. На некоторых точках клиентам сразу собирают полный комплект и устанавливают на машины. Автолюбители выбирают резину разных видов.

Тем временем и перевозчики готовят транспорт к зиме. В цеху «Башавтотранса» старую резину меняют на новую. Десятки шин уже готовы, на каждую из них в обязательном порядке наносят логотип компании. Таким образом ведется учет. Работа сделана на 95%, а значит, 1 ноября все автобусы будут «переобуты». Только в Уфе в день выходят порядка 600 единиц транспорта на линию.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет понижаться. Уже этой ночью местами по республике ожидается минус. Не тянуть с резиной убедительно просят и госавтоинспекторы. Первый снег с минусовой температурой зачастую становится причиной Дня жестянщика, среди участников которого ярые поклонники летних шин.