ФК «Уфа» одержал победу над красноярским «Енисеем»

Футбольный клуб «Уфа» вышел в следующий раунд Кубка России. Команда на выезде обыграла красноярский «Енисей». Основное время встречи завершилось вничью, в составе уфимцев отличился Осман Минатулаев. В послематчевой серии подопечные Омари Тетрадзе оказались сильнее, реализовав все пять пенальти. В следующем раунде команде предстоит сыграть против «Нефтехимика».

Матч против «Енисея» стал частью выездного турне команды. Ранее «Уфа» провела матч в Саратове, а теперь отправится в Ульяновск, где сыграет против «Волги». К играм готовились не только на поле, но и вне его. Накануне выезда футболисты, руководство и сотрудники отправились на коллективный просмотр фильма. Выбор пал на спортивную драму «Первый на Олимпе» — историю гребца Юрия Тюкалова.