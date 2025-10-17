В Уфе прошли заключительные матчи ЮФЛ

В России завершился сезон Юношеской футбольной лиги. Игроки «Уфы» 2009 и 2010 годов рождения провели заключительные матчи на стадионе «Нефтяник». Однако если команда младших продолжит выступление в «ЮФЛ-Приволжье», то для их предшественников прошедший сезон стал последним на юношеском уровне.

В преддверии Дня Республики Башкортостан стадион «Нефтяник» принял заключительный тур Юношеской футбольной лиги. В этот день игроки «Уфы» 2009 года рождения вышли на поле с совершенно особым настроем. Ведь для них это последняя игра в рамках ЮФЛ.

Финальным соперником стал принципиальный «Нефтехимик». Счёт открыл Никита Сальников, ранее уже оформлявший дубль в ворота этой команды. Гости сравняли, однако усилиями Артёма Шагиева «Уфа» забила победный гол на последней минуте матча.

Завершился сезон и для игроков не старше 15 лет. Год выдался не самым удачным, но благодаря голу Михаила Глушкова с пенальти команде также удалось добыть очки в заключительной игре. Итоговый счёт – 1:1.