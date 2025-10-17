В Уфе арестовали водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП

Октябрьский районный суд Уфы избрал меру пресечения 27-летнему водителю грузовика «Шахман», который устроил смертельную аварию. Мужчина будет содержаться под стражей до 15 декабря.

Напомним, 15 октября водитель большегруза, двигаясь по улицам города, допустил столкновение с 12 автомобилями. В результате массового ДТП водитель и пассажир одного из легковых автомобилей погибли на месте происшествия. Еще два человека, водитель и пассажир другой машины, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что водитель грузовика не имел российских водительских прав необходимой категории для управления данным транспортным средством. Кроме того, его деятельность по грузоперевозкам осуществлялась неофициально.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд согласился с доводами следователя о необходимости заключения подозреваемого под стражу.

Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке. Расследование уголовного дела продолжается.