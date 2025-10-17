Жители Башкирии могут подписать контракт с Минобороны в центре «Защитник»

В Башкортостане активно ведется набор на военную службу по контракту. Ежедневно десятки человек приезжают в центр «Защитник», который работает на базе санатория «Черемушки». Там в режиме одного окна можно пройти медкомиссию, оформить документы и подписать контракт с Министерством обороны.