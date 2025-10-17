Башкирия вошла в число лидеров по социально-демографическому развитию

Башкортостан вошел в категорию регионов-«локомотивов» социально-демографического развития. Финансовый университет при Правительстве России представил социальную карту страны, проанализировав 85 субъектов по ряду ключевых показателей. Среди них — обеспеченность жильем, соотношение доходов и прожиточного минимума, уровень занятости, заработная плата и другие демографические параметры.
Все регионы были распределены авторами исследования по шести группам — от процветающих «точек роста» до категории, требующей повышенного внимания со стороны государства.
Республика Башкортостан вошла в категорию регионов с высоким уровнем социально-демографического развития, так называемых «локомотивов». Для них характерны высокие уровни заработной платы, доходов населения и занятости. В эту же группу попали Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область. Регионы-«локомотивы» предлагают наилучший баланс между уровнем доходов и комфортом для жизни.