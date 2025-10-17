Башкирия вошла в число лидеров по социально-демографическому развитию

Башкортостан вошел в категорию регионов-«локомотивов» социально-демографического развития. Финансовый университет при Правительстве России представил социальную карту страны, проанализировав 85 субъектов по ряду ключевых показателей. Среди них — обеспеченность жильем, соотношение доходов и прожиточного минимума, уровень занятости, заработная плата и другие демографические параметры.

Все регионы были распределены авторами исследования по шести группам — от процветающих «точек роста» до категории, требующей повышенного внимания со стороны государства.

Демографический показатель является одним из самых приоритетных национального развития. Не зря у нас действует национальный проект. Башкортостан показывает разумное сочетание разных факторов, начиная от уровня жизни и средней зарплаты. Рустам Камалов, доцент кафедры уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России