В больнице Уфы скончался один из пострадавших в аварии с грузовиком

Напомним, 15 октября на пересечении улиц Новожёнова и Уфимское шоссе грузовик без тормозов влетел в 11 автомобилей. На месте ДТП погибли два человека, ещё шестеро пострадали и были госпитализированы. Трое были доставлены в больницу №21. Состояние двух пострадавших оценили как средней степени тяжести, а ещё один был направлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.