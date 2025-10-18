В больнице Уфы скончался один из пострадавших в аварии с грузовиком

Стало известно состояние пострадавших в массовой аварии с грузовиком. Информацией поделились в министерстве здравоохранения.
Напомним, 15 октября на пересечении улиц Новожёнова и Уфимское шоссе грузовик без тормозов влетел в 11 автомобилей. На месте ДТП погибли два человека, ещё шестеро пострадали и были госпитализированы. Трое были доставлены в больницу №21. Состояние двух пострадавших оценили как средней степени тяжести, а ещё один был направлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.
За рулём грузовика находился 27-летний иностранный гражданин без прав необходимой категории. В грузоперевозке он работал неофициально. Парень был помещён под стражу на 2 месяца.
Фото: ГАИ РБ.