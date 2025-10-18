Радий Хабиров побывал на заводе в Стерлитамаке, где произошел взрыв

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил стерлитамакский «Авангард», где накануне произошел взрыв в одном из цехов предприятия. Под завалами оказались люди. На место незамедлительно выехали все экстренные службы. Сотрудников, которые были в тот момент на работе, эвакуировали. Пострадавших госпитализировали каретами скорой помощи. Подробности – в нашем репортаже.
Взрыв на заводе «Авангард» был такой силы, что его услышали за несколько километров от предприятия. По одной из версий, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности работниками цеха. На момент происшествия беспилотники над Стерлитамаком не фиксировались. На место незамедлительно прибыли экстренные службы, правоохранительные органы. Спасатели приступили к разбору завалов.
Всех пострадавших на заводе «Авангард» в срочном порядке госпитализировали в клиническую больницу № 1 города Стерлитамака. На помощь местным врачам из Уфы были направлены специалисты Минздрава республики, в том числе психотерапевты и ожоговые хирурги.
По поручению Главы Башкортостана, который в тот момент находился в рабочей командировке, в Стерлитамак прибыл премьер-министр правительства республики. Андрей Назаров провел заседание оперативного штаба и посетил пострадавших в больнице. Всю ночь медучреждение работало в особом режиме. Радию Хабирову оперативно докладывали всю текущую ситуацию. По словам сотрудников завода, сразу после происшествия первую помощь им оказали в медпункте предприятия, уже оттуда их госпитализировали каретами скорой.
Прервав рабочую командировку, Радий Хабиров сразу прибыл на «Авангард». После общения с руководством предприятия и экстренных служб Глава Башкортостана озвучил самую актуальную информацию. Жертвами взрыва стали три человека.
Сразу после ЧП на предприятии социальные сети заполонили фейковые сообщения. Вот одно из них, якобы снятое очевидцем. По словам автора ролика, взорвался нефтяной завод, хотя у «Авангарда» совсем другой профиль работы. И возгорания после происшествия не было. А от имени главы администрации Стерлитамака в мессенджерах распространяли несоответствующую действительности информацию о срочной эвакуации жителей города.
Сообщения о многократном превышении в городе предельно допустимой концентрации вредных веществ также оказались ложью. Этот фейк опровергли специалисты лаборатории экологического контроля.
Радий Хабиров также поблагодарил все оперативные службы, которые работали всю ночь, пока не вытащили всех пострадавших из-под завалов. Для оказания высокотехнологичной помощи их санитарной авиацией доставили в медучреждения Уфы.
На месте происшествия продолжают работу следователи-криминалисты Следственного комитета России по Башкортостану, сотрудники МВД, МЧС, и Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.