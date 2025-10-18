Радий Хабиров побывал на заводе в Стерлитамаке, где произошел взрыв

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил стерлитамакский «Авангард», где накануне произошел взрыв в одном из цехов предприятия. Под завалами оказались люди. На место незамедлительно выехали все экстренные службы. Сотрудников, которые были в тот момент на работе, эвакуировали. Пострадавших госпитализировали каретами скорой помощи. Подробности – в нашем репортаже.

Взрыв на заводе «Авангард» был такой силы, что его услышали за несколько километров от предприятия. По одной из версий, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности работниками цеха. На момент происшествия беспилотники над Стерлитамаком не фиксировались. На место незамедлительно прибыли экстренные службы, правоохранительные органы. Спасатели приступили к разбору завалов.

В настоящее время на месте организована работа экстренных и оперативных служб. Всего к ликвидации последствий привлечено более 220 человек и 64 единиц техники. В настоящий момент организован разбор завалов. Извлечено два пострадавших из-под завалов. Работа продолжается. На месте проведено заседание оперативного штаба, на котором даны соответствующие поручения всем службам. Кирилл Первов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Всех пострадавших на заводе «Авангард» в срочном порядке госпитализировали в клиническую больницу № 1 города Стерлитамака. На помощь местным врачам из Уфы были направлены специалисты Минздрава республики, в том числе психотерапевты и ожоговые хирурги.

По поручению Главы Башкортостана, который в тот момент находился в рабочей командировке, в Стерлитамак прибыл премьер-министр правительства республики. Андрей Назаров провел заседание оперативного штаба и посетил пострадавших в больнице. Всю ночь медучреждение работало в особом режиме. Радию Хабирову оперативно докладывали всю текущую ситуацию. По словам сотрудников завода, сразу после происшествия первую помощь им оказали в медпункте предприятия, уже оттуда их госпитализировали каретами скорой.

Кто на чем мог, забирали по одному. Вывозили в здравпункт. Кто мог идти, дожидались скорую. Нас там осмотрели и сюда привезли. Тут всю необходимую помощь оказали сразу моментально, быстро. Всё отлично. пострадавшая

Поступило 8 пострадавших. Из них четверо были госпитализированы. Один в тяжёлом состоянии, трое средней степени тяжести. И четверо были отпущены после оказания медицинской помощи домой. Ильшат Яппаров, главный врач клинической больницы №1 г. Стерлитамака

Прервав рабочую командировку, Радий Хабиров сразу прибыл на «Авангард». После общения с руководством предприятия и экстренных служб Глава Башкортостана озвучил самую актуальную информацию. Жертвами взрыва стали три человека.

К сожалению, трое человек погибли, все женщины. В их числе – молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пять человек находятся в больнице. Мы приняли решение всех их перевести в Уфу. У двоих состояние достаточно тяжёлое, у остальных – средней тяжести. Но, подчёркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги. Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошёл взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты. Завод достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу. Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы помочь предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после ЧП на предприятии социальные сети заполонили фейковые сообщения. Вот одно из них, якобы снятое очевидцем. По словам автора ролика, взорвался нефтяной завод, хотя у «Авангарда» совсем другой профиль работы. И возгорания после происшествия не было. А от имени главы администрации Стерлитамака в мессенджерах распространяли несоответствующую действительности информацию о срочной эвакуации жителей города.

После происшествия на заводе «Авангард» в соцсетях города появилась фейковая информация, в том числе от моего имени, о том, что планируется эвакуация города. На сегодняшний день жителям города ничего не угрожает. На месте работают все аварийные службы. Ситуация находится под контролем. Доверяйте только проверенной информации. Эмиль Шаймарданов, глава администрации г. Стерлитамака

Сообщения о многократном превышении в городе предельно допустимой концентрации вредных веществ также оказались ложью. Этот фейк опровергли специалисты лаборатории экологического контроля.

Передвижной лабораторией осуществлялся контроль воздуха в четырех точках на границах охраны санитарной зоны предприятия. Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется контроль качества воздуха на автоматических станциях контроля атмосферного воздуха, расположенных в городе Стерлитамак. По автоматическим станциям превышений не обнаружено. По передвижной станции результаты будут представлены дополнительно. Пока всё в порядке. Дамир Шарафутдинов, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

Радий Хабиров также поблагодарил все оперативные службы, которые работали всю ночь, пока не вытащили всех пострадавших из-под завалов. Для оказания высокотехнологичной помощи их санитарной авиацией доставили в медучреждения Уфы.