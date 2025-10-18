В Башкирии прошла креативная экспедиция «Первые Маяки»

Креативная индустрия идёт в районы. В Миякинском районе прошла экспедиция «Первые Маяки». Её организаторы – представители творческого бизнеса, выходцы села. Эксперты из разных сфер приехали в Киргиз-Мияки, чтобы исследовать сферу креативной экономики и туристического потенциала района и разработать концепцию развития территории. Впервые подобный форум креативных индустрий проходит в сельской местности.

Модный показ проходит не на столичном подиуме, а в районном дворце культуры. И главное автор этих работ – местная. Дизайнер Чулпан Агзамова. Хобби благодаря господдержке она превратила в дело, которое приносит не только удовольствие, но и прибыль. Начинала со свадебных платьев. А на креативной экспедиции презентовала первую линейку повседневной одежды, которую можно стилизовать под любую народность.

Но во времена высокой конкуренции важно не только быть талантливым, но и правильно себя презентовать. Инициаторами первой в республике креативной экспедиции в район стали сами миякинцы. Точнее, выходцы села. Но бывших миякинцев, как шутят они сами, не бывает.

Креативная экспедиция – это площадка, где встречаются предприниматели, талантливая молодежь и эксперты. На протяжении трёх дней приглашенные спикеры делятся опытом, а участники находят новые идеи и вдохновение. Эксперты также осмотрели уже действующие объекты бизнеса, чтобы дать предпринимателям подсказки, где они могут улучшить своё дело. Рафаэль Юсупов – энтузиаст, в непростой пандемийный 20-й год стал заниматься пекарнями. А сейчас реализует необычный для сельской местности формат заведения.

Но и уже бывалым предпринимателям иногда тоже нужны советы. Миякинская рыбная компания известна во всей республике. От экспертов хотели услышать советы по оформлению и продвижению.