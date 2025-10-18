В Уфе прошёл слёт моделистов и коллекционеров

Редкие, разнообразные и уникальные. В Уфе прошёл второй слёт моделистов и коллекционеров. Десятки участников и тысячи моделей автомобилей, военной и фантастической техники, которая раскрашена и собрана вручную. Со всей республики и из соседних регионов приехали те, для кого это больше, чем хобби, ведь за каждой моделью стоит история.
Этот автобус «Башавтотранса», к сожалению, не отвезет в Сипайлово. Слишком мал. Хотя с какой стороны ни посмотри – выглядит как настоящий. Модели автобусов – страсть Алексея Бахтиярова.
А это одна из самых многочисленных коллекций и при этом лишь малая часть того, что есть у Айрата Закирова. Рядом со многими моделями стоят фигурки известных личностей – хозяев настоящих таких машин. Ленин, Сталин, Брежнев. А вот и Юрий Гагарин, который на парковке будто зовет героя «Кавказской пленницы» товарища Саахова.
Участниками слёта стали десятки моделистов – и дети, и взрослые. На столах можно увидеть и модели военной техники, и автомобили из постапокалиптических фильмов. А некоторые разукрашивают модели таким образом, чтобы придать ветхий вид забытого транспорта. Кроме того, есть моделисты, которые создают свои автомобили. Даниил Николайчук разрабатывает и производит свои сборные гоночные машинки.
Помимо моделистов республики, свои работы представили и гости из других регионов. Для многих такая площадка – это и обмен опытом, и в то же время соревнование.
А вот рядом с лайфстайл центром «Башкирия» прошла выставка ретро-автомобилей. Можно было увидеть как советские, так и зарубежные машины, некоторым из которых более полувека. И нынешние владельцы вложили серьезные средства, чтобы железные кони были на ходу.
Что касается слёта моделистов, то его организаторы намерены провести следующее мероприятие уже весной. Ожидается, что число участников пополнят моделисты из стран ближнего зарубежья.