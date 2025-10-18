В Уфе прошёл слёт моделистов и коллекционеров

Редкие, разнообразные и уникальные. В Уфе прошёл второй слёт моделистов и коллекционеров. Десятки участников и тысячи моделей автомобилей, военной и фантастической техники, которая раскрашена и собрана вручную. Со всей республики и из соседних регионов приехали те, для кого это больше, чем хобби, ведь за каждой моделью стоит история.

Этот автобус «Башавтотранса», к сожалению, не отвезет в Сипайлово. Слишком мал. Хотя с какой стороны ни посмотри – выглядит как настоящий. Модели автобусов – страсть Алексея Бахтиярова.

А это одна из самых многочисленных коллекций и при этом лишь малая часть того, что есть у Айрата Закирова. Рядом со многими моделями стоят фигурки известных личностей – хозяев настоящих таких машин. Ленин, Сталин, Брежнев. А вот и Юрий Гагарин, который на парковке будто зовет героя «Кавказской пленницы» товарища Саахова.

Участниками слёта стали десятки моделистов – и дети, и взрослые. На столах можно увидеть и модели военной техники, и автомобили из постапокалиптических фильмов. А некоторые разукрашивают модели таким образом, чтобы придать ветхий вид забытого транспорта. Кроме того, есть моделисты, которые создают свои автомобили. Даниил Николайчук разрабатывает и производит свои сборные гоночные машинки.

Помимо моделистов республики, свои работы представили и гости из других регионов. Для многих такая площадка – это и обмен опытом, и в то же время соревнование.

А вот рядом с лайфстайл центром «Башкирия» прошла выставка ретро-автомобилей. Можно было увидеть как советские, так и зарубежные машины, некоторым из которых более полувека. И нынешние владельцы вложили серьезные средства, чтобы железные кони были на ходу.