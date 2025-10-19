Спасатели Башкирии рассказали, как искали пропавших туристов

На поиски пропавших направились спасатели. От села Тирлянский специалисты на квадроцикле добрались до турбазы. Потерявшаяся семья находилась в домике сторожа и не имела возможности самостоятельно вернуться. Спасатели эвакуировали людей на квадроцикле до села Тирлянский. Медицинская помощь не потребовалась.