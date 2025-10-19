Спасатели Башкирии рассказали, как искали пропавших туристов

В Белорецком районе заблудились туристы-гости из соседнего региона. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
Туристическая группа из 10 человек отправилась на Инзерские Зубчатки, но обратно на туристическую базу вернулись только 7 человек. Двое взрослых и 15-летний подросток из Оренбурга пропали.
Пропавших туристов должен был встретить сторож. После возвращения остальных участников все разъехались по домам, но из-за отсутствия сотовой связи проверить, добралась ли семья до места назначения, не представлялось возможным.
На поиски пропавших направились спасатели. От села Тирлянский специалисты на квадроцикле добрались до турбазы. Потерявшаяся семья находилась в домике сторожа и не имела возможности самостоятельно вернуться. Спасатели эвакуировали людей на квадроцикле до села Тирлянский. Медицинская помощь не потребовалась.
