В Уфе простились с певцом и общественным деятелем Ринатом Баимовым

Траурная церемония прошла в Конгресс-холле. Проводить усопшего в последний путь пришли его близкие, друзья, коллеги. На прощании был и глава Башкортостана, который выразил слова поддержки родным артиста. Ринату Баимову было 64 года, он родом из Челябинской области.

О нем отзываются как о по-настоящему разносторонней личности. Возглавлял киностудию, был солистом филармонии. В последние годы руководил Фондом культуры имени Мажита Гафури. Патриот республики, о чем ярко заявил в собственной песне «Башкортостан», которая стала его визитной карточкой. Её мотивы звучали и на похоронной процессии.