История мужества и дружбы: бойцы из Башкирии вновь объединились после тяжелых испытаний

В Салавате встретились фельдшер с позывным «Вирус» и спасенный им боец с позывным «Мусульманин». Год назад военнослужащие полка «Башкортостан» показали, что такое узы боевого братства. При эвакуации раненого добровольца позиция была атакована дронами. Фельдшер «Вирус» накрыл боевого товарища своим телом и получил тяжелое ранение. Спасенный солдат решил приехать и поблагодарить того, кто спас ему жизнь. Эту встречу зафиксировала съемочная группа телеканала БСТ.

Искренняя радость встречи. Бойцы с позывными «Вирус» и «Мусульманин» не виделись год. Служат в полку «Башкортостан», в одном батальоне, знакомы с момента формирования подразделения. Каждый пришел по зову сердца. «Мусульманин» приехал из Аскино в гости в город Салават специально, чтобы поблагодарить «Вируса» за спасение. Тот бой произошел ровно год назад.

«Вирус» был фельдшером и вспоминает: к своим пробираться пришлось осторожно, в небе дежурили дроны противника. Добежать удалось без проблем. А вот обратно, когда до леса оставалось немного, разом начали бить артиллерия и танк. Операторы вражеских БПЛА намеренно метились в раненых.

Удар дрона лишил «Вируса» ноги. В госпитале они поначалу лежали вместе, а потом восстановление бойцы проходили в разных местах. Всё это время вспоминали друг друга: один хотел поблагодарить товарища лично, а второй, как настоящий медик, переживал за состояние спасенного. Если бы не боец «Вирус», семья «Мусульманина» осталась без кормильца.

Мать «Вируса» рассказала, что сын часто вспоминал сослуживца и обрадовался, когда тот вновь вышел на связь. Сослуживцы «Вируса» отмечают, что с самого начала службы он отличался большой ответственностью к своим обязанностям. А еще храбростью, не боялся идти в самые горячие точки боя.

Прекрасно зная, что для противника наши медики зачастую цель №1, спешил скорее помочь боевым братьям и всегда прикрывал их собой от осколков снарядов. «Вирус» не раз был ранен. И всегда старался как можно скорее покинуть палату госпиталя, чувствуя, что нужен своим.