12 часов под обстрелом: испытание сапера из Башкирии в ЛНР

Ильяс — бывший работник ЖКХ, ставший по контракту младшим сержантом саперной роты. Сейчас он выполняет задачи в ЛНР, пишут в издании «Благоварские вести».

Наше оружие — знание, внимательность и хладнокровие. Одна ошибка сапёра стоит дороже любого выстрела. Ильяс, участник СВО

Его слова точно отражают суть службы: днем и ночью проверять землю, чтобы дороги стали безопаснее для бойцов. Особую поддержку он нашел в товарищах по роте. Это чувство родства и взаимовыручки помогает сохранять стойкость в самых сложных моментах.

Один из таких дней запомнится ему и его сослуживцам навсегда. Группа саперов выполняла боевое задание — кропотливую работу, требующую тишины и полной концентрации.

И тут началось. Начались прилеты. Задание нужно было выполнить, от этого зависели жизни. Пришлось действовать в условиях, для которых нет инструкций. Только инстинкт, опыт и полное доверие к товарищам рядом. Ильяс, участник СВО

Начались двенадцать часов предельного напряжения, когда каждый шаг мог стать роковым. Бойцы, согласно инструкции, рассредоточились по лесополосе.

Я знал, что отступать некуда. Что должен сделать свое дело. Вышел из той ситуации только благодаря слаженности своих действий, никого не подвел, не струсил. Ильяс, участник СВО

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении этого задания, младший сержант Ильяс был представлен к высокой награде — медали генерала Шаймуратова. Всего на его форме сейчас три боевые медали, каждая из которых — история риска, долга и спасённых жизней.

Сегодня Ильяс и его товарищи, включая земляков, продолжают свою тихую, но жизненно важную работу: расчищают путь для наступления, обезвреживая угрозы. Сапёры не стреляют, но именно они возвращают земле и дорогам безопасность, первыми входя в самые опасные зоны.

Несмотря на награды, он остается сдержанным: для него главное — не почет, а результат: безопасный путь для товарищей. Именно такие герои, работающие в тени и без лишней славы, зачастую определяют исходы операций и ежедневно сохраняют десятки жизней.

