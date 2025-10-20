Участник СВО из Башкирии вернулся на фронт с детектором дронов

После короткого отпуска на малой родине участник специальной военной операции из Бураевского района отправился обратно в зону боевых действий. Как сообщили в администрации муниципалитета, он взял с собой не только личные вещи, но и ценный груз — гуманитарную помощь для своих сослуживцев.
Среди переданного оборудования — детектор дронов «Булат», автомобильные колеса, спальный мешок и маскировочные сети. Весь инвентарь был собран по заявкам от бойцов.
Как отметили в районной администрации, военнослужащий поблагодарил земляков за поддержку и уехал в зону СВО с боевым настроем.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Бураевского района, ТГ.