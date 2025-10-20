В Уфе рабочего завалило грунтовой землей

В столице Башкирии расследуется несчастный случай на производстве, в результате которого пострадал 30-летний рабочий. Как сообщили в Гострудинспекции республики, инцидент произошел 13 октября при выполнении работ по монтажу водопроводной камеры на объекте строительства водовода от улицы Интернациональной до Затона.

Во время распила трубы для установки камеры с бензопилы соскочила цепь. Когда монтажник отошел к стенке траншеи, чтобы починить инструмент, произошел обвал грунта. Мужчину завалило землей.