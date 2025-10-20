В Уфе за выходные задержали 23 пьяных водителя

За минувшие выходные на дорогах Уфы зарегистрировано 84 ДТП. По данным городской ГАИ, в авариях пострадали шесть человек, двое погибли.

Всего инспекторы пресекли 694 нарушения ПДД. Среди наиболее частых — 65 нарушений правил использования ремней безопасности, 47 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, и 29 нарушений правил перевозки детей. К административной ответственности также привлечены 43 пешехода.