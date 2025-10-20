Телеканал БСТ вышел в лидеры по охвату в России

Главный телеканал республики возглавил рейтинг MediaHills по охвату телезрителей региональными телеканалами на 21 кнопке.

Фото №1 - Телеканал БСТ вышел в лидеры по охвату в России

Согласно опубликованным данным в период с января по октябрь 2025 года телеканал занял первое место в рейтинге с показателем охвата в 48%.

Второе место занял телеканал «ОТВ Челябинск» (44%), третье - «ОРТРК Омск 12 канал» (40%).

Замыкает десятку лидеров телеканал «Аист» из Иркутска с показателем охвата в 34%.

Также телеканал БСТ вышел в лидеры в рейтинге охвата новостей по данным MediaHills. Это показатель в период с января по октябрь 2025 года составляет 35%.

