Телеканал БСТ вышел в лидеры по охвату в России

Главный телеканал республики возглавил рейтинг MediaHills по охвату телезрителей региональными телеканалами на 21 кнопке.

Согласно опубликованным данным в период с января по октябрь 2025 года телеканал занял первое место в рейтинге с показателем охвата в 48%.

Второе место занял телеканал «ОТВ Челябинск» (44%), третье - «ОРТРК Омск 12 канал» (40%).

Замыкает десятку лидеров телеканал «Аист» из Иркутска с показателем охвата в 34%.