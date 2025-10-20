В Башкирии сообщили о состоянии рабочих, пострадавших на заводе «Авангард»

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии здоровья рабочих, пострадавших в результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. Пятеро человек доставлены в больницы Уфы.

По словам главы ведомства, состояние четверых пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что вечером в пятницу, 17 октября, в одном из цехов завода прогремел взрыв, в результате которого погибли три женщины. У двоих из них остались несовершеннолетние дети, третьей погибшей было 23 года. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, расследование взято на контроль республиканской прокуратурой.