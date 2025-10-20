В Башкирии завершена уборка зерновых

Аграрии Башкортостана завершили уборку зерновых. В этом году намолотили 3,8 млн тонн зерна – на полмиллиона тонн больше, чем по итогам прошлого сезона. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве региона.

По урожайности с большим отрывом лидируют хозяйства Чекмагушевского и Кармаскалинского районов, собравшие с 1 гектара до 46 центнеров при среднем показатели по региону в 27 центнеров.

Завершается уборка технических культур, овощей и картофеля. По сахарной свекле работы завершили на 90%, а масличным культурам – более 70%. Активно на полях идет посев озимых. Как заявили в Минсельхозе, на следующий год запланировано больше сеять масличных ввиду их высокой цены.