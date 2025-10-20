Автомеханик из Уфы нашел способ экономии топлива

Фарваз Муниров заменил всего одну деталь в автомобиле, которая увеличивает в машине тягу. Свою разработку он представил на Федеральной образовательной программе «Серебряный старт». Есть ли перспективы у данного изобретения?

Уже пятый десяток за рулём. Виталий Стрельцов любитель погонять. На этой «Ниве» он добирается в сад по любому бездорожью. По словам водителя, почти треть его зарплаты уходит на бензин. Вот и решил сократить расходы. За помощью обратился к уфимскому кулибину Фарвазу Мунирову.

Фарваз Муниров уже 50 лет ремонтирует машины. Изобретением для оптимизации расхода топлива он занялся в 2015 году благодаря видеороликам американского инженера. Начинал работать по методу Рона Хаттена, но после печального опыта всё же разработал свой экономайзер – Мунирова. Это изобретение позволяет прибавлять мощность автомобилю и, самое главное, значительно экономить топливо. Своё ноу-хау он уже установил более чем на 1000 автомобилях и сейчас подал заявку на патент разработки. Благодаря ей Фарваз Муниров планирует улучшить качество отечественного автопрома.

Свой «Экономайзер» Фарваз Муниров представил на федеральной программе «Серебряный старт» и стал одним из победителей проекта. Всего на участие было подано более 100 заявок, 35 из которых презентовали свой бизнес.

Федеральная программа «Серебряный старт» реализована в 20 пилотных регионах, в числе которых – Башкортостан, в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники проходили обучающие модули, а также получали консультационное сопровождение опытных наставников. Лучшие бизнес-проекты получили гранты на развитие своего дела.