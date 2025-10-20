Башкирия привлекла 3,3 млрд рублей на благоустройство малых городов

Башкортостан — активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его проводят по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2019 года республика подала на конкурс 76 заявок, 39 наших проектов одержали победу, написал Радий Хабиров. Важно и то, как благоустройство стимулирует развитие бизнеса на этих территориях, какой даёт социальный эффект и как в целом меняет саму городскую среду.