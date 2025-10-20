В Башкирии отметили 100-летие журнала «Хэнэк»

100 лет на страницах доброго смеха. Юбилей отмечает одно из старейших изданий Башкортостана — журнал сатиры и юмора «Хэнэк». Его главным оружием стали очерки, фельетоны и карикатуры на злободневные темы. В этот день поздравить создателей приехали гости со всей России.

Он смотрит на жизнь с помощью картинок и через них помогает уже читателям увидеть мир под другим углом. Артур Василов — художественный редактор журнала «Хэнэк». Вот уже более 25 лет на страницах юмористического издания выходят карикатуры, которые он рисует на злобу дня.

Идеи для сюжетов авторы журнала черпают из обыденных событий. Чтобы не забыть, иллюстратор всегда носит с собой блокнот и карандаши, делая зарисовки. Картинки новые, а вот темы, как и поводы для смеха, во все времена одинаковые, делится своими наблюдениями Артур Василов.

Впервые в свет издание вышло в сентябре 1925 года. Тогда оно называлось в переводе на русский «Вилы новой деревни». Позже в названии осталось только первое слово, очевидно, символизируя острый язык и взгляд создателей. Нередко «Хэнэк» называют младшим братом всесоюзного журнала «Крокодил», где также высмеивали пороки общества.

Вековой юбилей коллектив отпраздновал в здании Башкирской филармонии, где представили выставку лучших выпусков и карикатур. Поздравить коллег приехали издатели из других регионов. На сегодня сатирических журналов можно по пальцам пересчитать. И это делает «Хэнэк» в некотором роде уникальным.