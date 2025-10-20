Помощь пострадавшим в Стерлитамаке и господдержка аграриев: итоги оперативки с Радием Хабировым

Глава Башкортостана поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве на заводе «Авангард». Поддержку окажут и семьям погибших. Об этом он заявил на оперативном совещании, где также обсудили меры господдержки участников СВО и аграриев, которые завершают уборку.

Первым делом глава Башкортостана поинтересовался состоянием пострадавших при взрыве на стерлитамакском заводе «Авангард». ЧП произошло в пятницу вечером. Радий Хабиров поручил оказать сотрудникам всю необходимую помощь, а также поддержать семьи погибших.

На что я хотел обратить внимание. К сожалению, три женщины погибли. Надо, чтобы их семьи получили полное внимание и компенсацию. Эмиль Владиславович вопросом плотно занимается. Айрат Разифович, как состояние пострадавших? Пострадавших надо долечить, на ноги поставить, людей поддержать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В числе поручений — отметить сотрудников городских служб и спасателей, которые работали всю ночь, разгребая завалы и извлекая из-под обломков людей.

Поблагодарите, пожалуйста, всех, кто участвовал. Это очень тяжёлая работа — вытаскивать погибших. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отметили и труд работников сельского хозяйства. В этом году они собрали пусть и не рекордный, но весьма большой урожай — 3,8 млн тонн зерна, что на полмиллиона тонн больше, чем в прошлом сезоне. По прогнозам, уберут почти 2 млн тонн сахарной свёклы, а объем масличных культур впервые в истории региона может составить 1 млн тонн. Учитывая высокую рентабельность последних, на следующий год их посевные площади планируют увеличить.

Завершаем год с отличными показателями. Важно, что хозяйства проявляют гибкость в структуре посевов и возделывают те культуры, которые сегодня нужны рынку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как рассказали в Минсельхозе, учитывая хороший урожай, предпосылок для роста цен на продовольствие нет. Мука, сахар, масличная продукция в достатке. Аграрии справились в том числе благодаря современной технике, приобретать которую помогает и господдержка. В Минсельхозе уже сейчас призывают фермеров активнее пользоваться льготными кредитами для подготовки к следующему сезону.

Обсудили и меры поддержки участников СВО и членов их семей. Власти предоставляют для ветеранов сертификаты на переобучение, а также помогают с открытием собственного дела. Для всех вернувшихся военнослужащих организуют диспансеризацию. Помощь оказывают и детям, направляя на отдых в лагеря и санатории и обеспечивая их бесплатным питанием.