В Башкирии продолжаются поиски без вести пропавшей туристки

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о ходе поисков пропавшей на горе Иремель туристки из Челябинска.

Напомним, 18 октября группа из 21 человека поднялась на гору Большой Иремель со стороны Челябинской области. Однако при спуске одна из туристок отбилась от группы. Незамедлительно женщину начались искать спасатели и правоохранители из Челябинска. На следующие сутки они обратились за помощью к коллегам из Башкирии.