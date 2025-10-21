На трассе в Башкирии поймали водителя без прав

На 71 км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Лада Приора», за рулем которого оказался водитель, ранее лишенный прав.
Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, во время проверки выяснилось, что еще в апреле этого года мировой суд Белебеевского района лишил молодого человека водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, он снова сел за руль.
В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Автомобиль отправили на спецстоянку.
Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
Видео: Владимир Севастьянов, ТГ.