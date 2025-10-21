В Уфе ученые разработали установку для синтеза графена

Уфимские ученые разработали установку, которая синтезирует материал, способный улучшить свойства бетона, стекла, металла и полимеров. По словам специалистов, им удалось превзойти американские и китайские аналоги.

Вот так, за секунду из обычного угля ученые получают уникальный по своим свойствам графен на установке собственного производства. Небольшой реакторный блок собрал научный сотрудник лаборатории в качестве магистерской диссертации.

На плазмотроне, разработанном уфимскими учеными, мощные импульсные разряды создают плазму с температурой около 5500 градусов по Цельсию. Она разлагает углеродное сырье на атомы, которые затем формируют кристаллы графена – материала будущего, который используется в электронике, композитном сырье, энергетике и медицине, автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Это модель графена, увеличенная в миллион раз – супертонкий материал атомов углерода в виде формы пчелиной соты. А ещё это супергерой среди материалов. Он в 200 раз прочнее стали, обладает исключительной гибкостью, отводит тепло лучше любого металла, а электроны в нём в движутся со скоростью, близкой к скорости света, что делает его идеальным проводником.